GROTTAMMARE - Si è ritrovato un coltello puntato alla schiena mentre apriva la serranda dello chalet dove presta servizio. E’ accaduto ieri mattina, a Grottammare, nello stabilimento balneare “Il Tucano”, sul lungomare De Gasperi. Il bagnino in servizio nello chalet, come ogni giorno, intorno alle 6 del mattino ha infatti raggiunto lo stabilimento per aprire il bar e iniziare la giornata di lavoro. Ma proprio mentre stava alzando la serranda si è sentito puntare un coltello alla schiena.



La dinamica



«Il malvivente - spiega Mimmo Speca, titolare dello stabilimento - non è andato molto per il sottile ma ha premuto il coltello tanto da lasciargli anche il segno sulla pelle». Il ladro, convinto di aver spaventato il bagnino, si è così fiondato sul registratore di cassa senza rendersi conto che, a quell’ora, difficilmente avrebbe potuto trovare chissà quale bottino. E infatti, nel cassetto, ha trovato solo alcune monete. Si è appropriato di quelle e ha fatto per andarsene. Ma non ha fatto i conti con il bagnino che, superato lo choc iniziale, ha deciso di non farla fare franca all’uomo, una persona poi descritta come di circa 50 anni di età, scura di carnagione, e lo ha bloccato e ha iniziato a colpirlo al volto. Il ladro, nel tentativo di proteggersi da quei colpi, si è ferito con il suo stesso coltello e ha fatto cadere il già magro bottino in terra. Quindi, dopo essere riuscito a divincolarsi è fuggito via facendo perdere, almeno per il momento, le proprie tracce.



La descrizione