Il Tap alza il sipario dentro il Parco archeologico: ecco 5 spettacoli del format finora mai visto

CUPRA MARITTIMA - A Cupra si accendono i riflettori sul Parco archeologico naturalistico Civita. Si alza infatti il sipario sulla rassegna Tap, Teatro al parco festival che si articola in cinque appuntamenti in programma dal 1à al 29 luglio.

Una novità che arricchisce il calendario estivo cuprense come tiene a sottolineare il vicesindaco Lucio Spina: «Quest’anno, come amministrazione comunale, nell’ottica di valorizzare il Parco archeologico e naturalistico e offrire ai cittadini e turisti una nuova occasione di svago e divertimento, abbiamo deciso di proporre, per la prima volta, nuova rassegna teatrale. Auspichiamo in una grande partecipazione di pubblico».

La direzione artistica della rassegna teatrale, che durerà per tutto il mese di luglio, è affidata all’associazione Rattatù di Cupra Marittima, al cui interno ci sono giovani del territorio appassionati di teatro. Una rassegna di spessore, dunque, con artisti che provengono anche da fuori regione, e spettacoli che affrontano tematiche sociali. Di seguito gli appuntamenti del Tap Festival: venerdì primo “Una storia di autismo normale”; sabato 9 “La castellana di Marano”; venerdì 15 “Notre Dame de Paris”; mercoledì 20 “Shakespeare Juke - Box”; venerdì 29 luglio “MitiMuti”. Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro, gratuito per i bambini fino ai 5 anni.

Prenotazione obbligatoria presso il Punto Iat o via whatsapp al numero 3534106942. L’offerta per il turista e per i cuprensi, quindi, si arricchisce anche di nuovi e confermati festival, Cupra musica Festival che quest’anno festeggia la ventesima edizione, Cu.P.R.A dentro e fuori le mura alla seconda edizione e ovviamente il Tap alla sua prima edizione. Si confermano anche le attività ambientaliste come la Giornata ecologica del 14 luglio e le attività culturali dell’Archeoclub presso il Museo del territorio e piazzale adiacente, mentre le aperture giornaliere del Parco archeologico naturalistico, contrada Santi, si arricchiscono di conferenze culturali di approfondimento storico.

