Fermato a un posto di blocco anti-Covid sulla Statale gli trovano cinque chili di droga nell'auto: arrestato un 44enne

CUPRA MARITTIMA - La squadra mobile della Questura di Ascoli Piceno e agenti del commissariato di polizia i San Benedetto del Tronto, hanno arrestato un albanese di 44 anni residente a Civitanova Marche colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di 5,275 chilogrammi di marijuana destinata al mercato locale. L’arresto è scaturito a seguito dei controlli intensificati in occasione delle festività. Nel corso del servizio lungo la statale 16 Adriatica nel comune di Cupra Marittima, risaltava la presenza a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata di uno straniero pregiudicato per reati in materia di stupefacenti che conduceva il veicolo con fare immotivatamente circospetto. L’occupante, apparso molto agitato, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nel corso delle operazioni, all’interno del bagagliaio dell’autovettura, sono stati rinvenuti e sequestrati due scatoloni contenenti buste termosigillate e sacchi di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo totale di chilogrammi 5, 275.L'albanese è stato arrestato in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista al tribunale di Fermo.

