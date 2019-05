Sequestrata una discarica C'erano 475 tonnellate di rifiuti anche pericolosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA - I finanzieri della sezione navale di San Benedetto del Tronto hanno individuato e sequestrato una vasta area adibita abusivamente a discarica di rifiuti, a Cupra Marittima, nella quale sono stati stoccati ingenti quantitativi di rottami ferrosi, una carcassa d’auto, rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione edilizia. In particolare, gli accertamenti eseguiti dai militari delle fiamme gialle hanno consentito di appurare che l’area, caratterizzata dalla presenza di rifiuti, era utilizzata abusivamente da una società edile per il deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti essenzialmente dall’attività espletata, in assenza di qualsiasi autorizzazione/documentazione ambientale. L’intera area di circa 10.000 metri quadrati, avente valore di circa 40.000 euro, ed i rifiuti ivi depositati, stimati in circa 475 tonnellate, sono stati sottoposti a sequestro. Il rappresentante della società è stato denunciato a piede libero per “deposito incontrollato e gestione di rifiuti non autorizzata”, in violazione alle norme di cui testo unico dell’ambient