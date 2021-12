Il bus scolastico si sfrena, parte e si schianta contro gli alberi. Strada "tagliata" a metà, traffico in tilt

CUPRA MARITTIMA - Allarme a Cupra Marittima per uno scuolabus, in sosta in un'area in pendenza che si trova a ridosso della Strada Provinciale Montevarmine, si è sfrenato. finendo al centro della strada e terminando la propria corsa contro le piante che costeggiano la carreggiata. Il tutto è accaduto a pochi metri di distanza dal campo sportivo Fratelli Veccia, non troppo distante dall'intersezione tra la strada provinciale e la Statale 16, a Nord del centro abitato di Cupra. L'autista, che è subito stato contattato dai vigili, aveva accompagnato le scolaresche e, in attesa di effettuare il giro per la chiusura delle scuole, aveva parcheggiato l'autobus in quel punto. L'uomo alla polizia locale ha affermato che il pullman era stato regolarmente fermato e non ha saputo spiegarsi come abbia fatto a iniziare a muoversi finendo sulla strada. La cosa più importante è che nessuno si sia fatto male anche se i disagi per la viabilità sono stati particolarmente pesanti dal momento che il mezzo ha praticamente tagliato in due la strada rendendo impossibile a tutti i veicoli il passaggio.

