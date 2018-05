Ladri amanti delle Ford cercano di rubare 4 automobili nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRA MARITTIMA - Ladri di automobili nuovo in azione nella notte dopo il rai della notte precedente a Grottammare. E nuovamente perse di mira automobili Ford, una B-Max, una S-Max, una Fusion e una Focus. In tutte e quattro i raid però i ladri non sono risuciti a mettere a segno il furto e sono dovuti scappare. Purtroppo però nel tentativo di rubare le auto hanno danneggiato alcuni componenti elettronici mentre stavano manomettendo la centralina che gestisce il funzionamento dei veicoli e il sistema antifurto. Dei quattro tentativio di furto si stanno occupando i carabinieri.