«Si metta la mascherina», ma la cliente si rifiuta. Tensione tra le bancarelle del mercato

SAN BENEDETTO - Tensione questa mattina al mercato di San Benedetto per una donna che si rifiutava di indossare la mascherina. E' accaduto in via Montebello. La donna ha risposto picche all'invito, di un ambulante, ad indossare la protezione. Molti passanti hanno iniziato a prendersela con lei anche alzando la voce. Alla fine se ne è andata continuando a rifiutarsi di mettere la mascherina.

