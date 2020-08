Coronavirus, tornano a salire i nuovi positivi: sono 11 nelle Marche. Tre nel Pesarese e nell'Anconetano/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, oggi, martedì 25 agosto, tornano a salire i nuovi positivi nelle Marche. Sono infatti 11, di cui 3 nel Pesarese e altrettanti nell'Anconetano

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1364 tamponi: 850 nel percorso nuove diagnosi e 514 nel percorso guariti. I positivi sono 11 nel percorso nuove diagnosi: 3 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 1 in provincia di Ascoli Piceno, 1 in provincia di Macerata e 3 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall'estero, screening percorso sanitario e soggetti sintomatici.