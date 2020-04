E' in quarantena ma va al supermercato, i vicini di casa chiamano i carabinieri

SAN BENEDETTO - Era in quarantena per il coronavirus e non poteva assolutamente uscire dal proprio appartamento. Invece i vicini di casa se lo sono ritrovati all'interno del supermercato a fare la spesa. E' accaduto ieri a San Benedetto. Intorno all'ora di pranzo In un discount cittadino è infatti stato necessario l'intervento dei Carabinieri chiamati da alcune persone.

LEGGI ANCHE:

Ceriscioli adesso vuole correre: «Dal 4 maggio spiagge aperte per passeggiare. E pensiamo pure a bar e ristoranti»

Pesaro, il coraggio di Margherita, medico nella trincea Covid e in prima fila contro la fibrosi cistica nel nome della figlia

Ai militari hanno spiegato che erano a conoscenza della situazione dell'uomo in quanto vicini di casa e li hanno invitati a raggiungere il discount per effettuare un controllo. Così è stato rimandato immediatamente a casa, sanzionato e non è escluso che nei prossimi giorni si possa decidere di effettuare nei suoi confronti una denuncia di carattere penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA