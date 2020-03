Sciacalli del Coronavirus: spariscono dall'ospedale i dispenser di gel disinfettante

SAN BENEDETTO - Continua la sparizione dei dispositivi di protezione contro il Coronavirus all’ospedale di San Benedetto. Ancora una volta è l’utenza, o forse qualcuno che raggiunge la struttura appositamente per effettuare questo genere di “prelievi”, a macchiarsi di questo riprovevole atteggiamento. Nelle ore precedenti alla chiusura dell’ospedale, che nel frattempo è diventato un Covid Hospital, dal reparto di medicina generale, al quarto piano del Madonna del Soccorso, sono spariti i dispenser di gel igienizzante che si trovavano nelle aree aperte al pubblico. Erano appesi ai muri per essere utilizzati dall’utenza ma qualcuno ha pensato bene di farli sparire.

La consolazione è legata al fatto che, proprio nelle ultime ore, è giunta da palazzo Raffaello la notizia dell’arrivo di 300mila mascherine che saranno fornite agli operatori sanitari di tutte le marche, compresi ovviamente quelli in servizio al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Nei giorni scorsi erano avvenute altre sparizioni. Eclatante, un paio di settimane fa, quando si era all’inizio dell’emergenza, quella avvenuta nel reparto del Pronto Soccorso da dove sparirono mascherine e dispenser di gel igienizzanti per le mani. Anche in quel caso l’ammanco era avvenuto nelle aree pubbliche, vale a dire quelle aperte all’utenza.

