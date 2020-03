Mamma positiva al Coronavirus: è Eva la prima nata al Covid Hospital

CIVITANOVA «Poco fa, al termine di questa lunga giornata, un fiocco rosa, una notizia che ci dà speranza: al punto nascita Covid di Civitanova è nata Eva. È la prima nascita nelle Marche da una mamma risultata positiva al Coronavirus. Per queste mamme all’ospedale di Civitanova è stato riservato un apposito ambiente, per garantire il parto in sicurezza sanitaria».

A dare la lieta notizia, attraverso il suo profilo Facebook, è il presidente della Regione Luca Ceriscioli. «Benvenuta alla piccola Eva - prosegue il governatore - e un grande in bocca al lupo alla mamma, con gli auguri di tutta la Regione Marche». Per quanto riguarda invece le pazienti non positive, tutte le nascite in provincia ora avvengono all’ospedale di Macerata. Nelle ultime due giornate in pediatria nati 12 bambini, di cui quattro con parto gemellare.

