Ascoli, finiscono le scuole: Costituzione in regalo ma saluti solo a distanza

ASCOLI - Una copia della Costituzione italiana in regalo ai circa 400 studenti di Ascoli di quinta elementare e terza media che oggi, con la chiusura dell’anno scolastico 2019/2020, termineranno la prima fase del loro ciclo di studi.

In un anno fortemente condizionato dall’emergenza Coronavirus, che ha costretto docenti e studenti a reinventare e rimodulare programmi, lezioni, test e verifiche, i ragazzi di quinta elementare e terza media si ritroveranno in alcune piazze cittadine per scambiarsi un breve saluto. A distanza e con tutte le misure di sicurezza del caso, visto che a controllare il rispetto delle normative ci saranno anche vigili urbani e volontari.



La richiesta di concedere ai ragazzi la possibilità di rivedersi dopo mesi di lezioni virtuali è arrivata dai genitori degli alunni che - frequentando la classe quinta elementare e terza media - da settembre inizieranno un nuovo percorso di studi e non rivedranno più sui banchi di scuola i loro vecchi compagni (o ne rivedranno solo alcuni). La richiesta è stata accolta dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore all’istruzione Monica Acciarri, che questo pomeriggio porteranno anche un breve saluto agli studenti. Per l’occasione, a ogni ragazzo sarà donata una copia della Costituzione Italiana come omaggio da parte dell’amministrazione comunale. L’idea era stata rilanciata anche dai consiglieri comunali del Pd. «Ho appreso con piacere che il sindaco di Ascoli - afferma il capogruppo Dem, Francesco Ameli - ha accolto la nostra richiesta di concedere il saluto per l’ultimo giorno di scuola».

Il programma

I primi studenti a ritrovarsi alle ore 15.30 saranno quelli della quinta elementare Isc Luciani a piazza Immacolata, dell’Isc Monticelli in piazza Giovanni Paolo II, davanti alla chiesa di San Giovanni Evangelista, e della terza media dell’Isc Borgo Solestà, dinanzi alla chiesa di San Giacomo della Marca. Qualche minuto a disposizione degli alunni per salutare a distanza i loro compagni, scambiare un sorriso o una battuta e ricevere la Costituzione, per poi lasciare spazio alle altre sezioni così da evitare assembramenti. Questo il programma: terza media Isc Luciani ore 15.30 Piazza Immacolata; Isc Centro dalle ore 16 alle 17.30 in piazza Arringo; Isc Borgo Solestà alle 16 la quinta elementare Rodari-San Serafino davanti chiesa di San Giacomo della Marca, alle 17 la terza media Cantalamessa in piazza Ss Pietro e Paolo; la scuola delle Suore Concezioniste alle 17.30 in piazza Ventidio Basso; scuola elementare Poggio di Bretta alle 18 alla pista ciclabile di Monticelli.

