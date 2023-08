COMUNANZA - Il traffico rimarrà aperto anche durante i lavori nelle due gallerie di Croce di Casale sulla strada statale 78 Picena. Si procederà col senso unico alternato e quindi con l’utilizzo dei semafori. Scongiurato quindi il timore, che era serpeggiato da più parti nell’ultimo periodo, di una eventuale chiusura totale alla percorribilità dell’intero segmento che comprende le due gallerie. Infatti l’alternativa sarebbe stata quella della deviazione sulla provinciale che sale verso il valico e lo attraversa, affrontando una serie interminabile di curve pericolose e un tragitto impervio e complicato per qualsasi veicolo, specialmente in inverno con neve e ghiaccio.



La manutenzione

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ulteriore messa in sicurezza delle gallerie da parte dell’Anas, dovrebbero cominciare a breve e protrarsi per 5 o 6 mesi. «Ho parlato telefonicamente con l’ing. Paolo Testaguzza responsabile struttura territoriale Marche dell’Anas al quale avevo già chiesto spiegazioni – dice il sindaco Alvaro Cesaroni – e mi ha assicurato che il tratto di strada non chiuderà. Nei giorni scorsi era sorto un certo allarme in molte persone per le eventuali difficoltà che sarebbero nate in caso di interruzione viaria completa. Ringrazio i vertici dell’Anas e della provincia di Ascoli Piceno per avere accolto le nostre richieste a beneficio di Comunanza e dei paesi limitrofi».

I pareri

Infatti anche la Provincia di Ascoli aveva dato parere negativo per la deviazione del traffico sulla provinciale che sale verso il valico di Croce di Casale. Nei giorni scorsi l’on. Augusto Curti aveva scritto a Testaguzza, sollevando la serie di disagi per la popolazione di un ampio territorio non solo montano, per i lavoratori, gli studenti e il turismo, qualora fosse stato chiuso il traffico nelle gallerie. Curti ha anche chiesto all’Anas un programma lavori stringente, che consenta la rapida riapertura. Soddisfazione anche del sindaco di Roccafluvione Francesco Leoni.