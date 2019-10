Spaccio di marijuana ​in diretta davanti ai carabinieri: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - A Castel di Lama, i carabinieri della locale stazione, dopo prolungati servizi di osservazione e pedinamento, hanno colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente due giovani del posto, di 29 e 22 anni, conosciuti alle forze dell’ordine, mentre cedevano alcune dosi di marijuana ad un altro 22enne di Castel di Lama, segnalato alla Prefettura di Ascoli come assuntore.I militari hanno eseguito accurate perquisizioni anche a casa dei due, rinvenendo altra sostanza dello stesso tipo, per un totale di 30 grammi, e un bilancino di precisione. I due a quel punto sono stati condotti in caserma e arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e posti a disposizione della magistratura.