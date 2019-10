Una serra di marijuana dentro casa: padre e figlio arrestati per spaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Padre e figlio arrestati dai carabinieri per spaccio di droga. Nella loro casa in rione Borgo, in fondo a un vicolo che si unisce a via Trento, coltivavano piante di marijuana, una vera e propria serra a quanto pare, con quasi 70 esemplari di cui molte pronte per la raccolta. Da tempo i carabinieri della stazione di Osimo e i colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile, li tenevano sotto controllo.