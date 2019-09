Precipita nella fogna che sta pulendo: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTEL DI LAMA - Un uomo di 68 anni è stato ricoverato in eliambulanza all’ospedale di Torrette dopo essere coinvolto in un incidente mentre assieme al fratello stava ripulendo una condotta fognaria a Piattoni di Castel di Lama.Nella caduta ha riportato un trauma alla schiena per cui è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale regionale. Era comunque vigile e cosciente.