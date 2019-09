Travolta mentre attraversa la strada: grave a Torrette una ragazza 19enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Un'auto si ferma per farla attraversare, un'altra la supera e la falcia: grave una ragazza 19enne. sarebbe questa la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 10 in via Decio Mure a Sassoferrato.L'allarme è partito da alcuni passanti che hanno assistito all'incidente: immediatamente è giunta sul posto un'ambulanza dall'ospedale Sant'Antonio Abate. I sanitari hanno stabilizzato la 19enne sul posto, per poi chiedere, viste le sue gravi condizioni, l'arrivo dell'eliambulanza da Fabriano per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette. I rilievi sono affidati alla polizia locale.