SAN BENEDETTO La viabilità del quartiere Sant’Antonio al centro della partecipata assemblea svoltasi venerdì sera presso i locali della parrocchia. Una riunione molto sentita dai residenti che ogni giorno si trovano a fare i conti con i parcheggi che non si trovano e con il caos provocato dal traffico. A coordinare l’incontro il presidente di quartiere Pietro Colucci e il vice Tony Alfonsi.

Il nodo dei sensi unici

In particolare si è discusso della viabilità della zona Cerboni e della parte alta a ovest del quartiere. Un dedalo di strade che comprende via Sardegna, via Anacapri, via Ustica, via Ceci attualmente a doppio senso che spesso sono difficili da percorrere. Sempre in questa zona altre arterie sensibili sarebbero quelle di via Leone Curzi e via Damiani. Da qui la proposta del Comune di realizzare dei sensi unici ma i residenti sarebbero molto divisi su questa soluzione. Da sottolineare come l’amministrazione comunale non fosse stata invitata all’incontro, proprio per ascoltare liberamente le indicazioni dei cittadini per poi riferirle al Comune che in questi mesi è impegnato proprio nella redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile e potrebbe apportare delle modifiche alla viabilità di questa zona.

Il disco orario

Altro nodo viario sarebbe rappresentato dalla zona di piazza Kolbe dove il problema chiave sarebbe quello della scarsità di parcheggi e dove è stato proposto di adottare il disco orario. In particolare Diana Palestini ha riportato la sua esperienza di residente che la sera fa fatica a trovare degli stalli liberi. In questa zona va detto che molti lasciano le proprie auto per raggiungere l’ospedale, sia utenti che dipendenti, per poi riprenderla la sera. Soste che sono state tolte anche per fare spazio ai bidoni dei rifiuti in prossimità del parco. Da qui la proposta di un disco orario che permetta ai residenti di trovare stalli liberi. Tra l’altro in piazza Kolbe è previsto, a breve, anche il trasferimento della sede della Polizia municipale e questo andrebbe a ingolfare ancora di più il traffico.

I vigili tolgono il marciapiedi

È stato sollevato anche il problema del marciapiede che costeggiava la statale 16 eliminato al momento della realizzazione della sede dei vigili e sostituito con uno scivolo di difficile fruizione per anziani e disabili. Segnalazioni che ora saranno inserite in un verbale che il comitato di quartiere sottoporrà all’attenzione dell’amministrazione comunale.