PESARO - Oggi è il giorno del Palio, atteso da molti soprattutto dai giovani che da mesi lavorano. Pronti anche i corridori, coloro che scenderanno nel fossato di Rocca Costanza per afferrare il braciere e compiere il percorso nel minor tempo possibile. Allenamenti e strategie oggi lasciano il posto alla competizione.

Il tifo



Con loro i colori, i suoni e il tifo festante delle compagnie sotto le insegne colorate a riscoprire un’appartenenza che, seppur, campanilistica, alla fine è “La stessa bandiera” come recita il titolo dell’inno ufficiale del Palio, canzone realizzata dall’associazione culturale RDG ArteMusic con il contributo di PMS Studio di Raffaele Montanari. Ben 16 le contrade che proveranno a conquistare il trofeo: Arzilla, Villa Fastiggi, Tombaccia, Porto, Pantano, Soria, Villa Ceccolini, Villa San Martino, Muraglia, la già citata Pozzo, Vismara, Candelara, Santa Veneranda, Centro Mare, Montegranaro, Case bruciate e la matricola di quest’anno, Pozzo, in attesa che nel 2024 arrivi anche Monteciccardo.



L’albo d’oro del Palio nel 2011 registra la vittoria di Pantano che si è ripetuta anche nel 2012. Nel 2013 vittoria per il quartiere di Tombaccia che a sua volta bissa il successo nel 2014. Santa Maria dell’Arzilla trionfa per la prima volta nel 2015 ma Tombaccia si riprende il “ciocco” nel 2016. Il Palio diventa una sfida a due con Arzilla che vince nel 2018 e poi Tombaccia che trionfa nel 2019. Il faccia a faccia si ferma perché è il 2020 anno della pandemia. Il Palio dei Bracieri ritorna nel 2022 e per la prima volta vince Villa Fastiggi. Oggi si conoscerà chi sarà la nuova contrada vincitrice, vecchia conoscenza o prima vittoria di un nuovo quartiere? La gara avrà inizio alle 18 con i gironi eliminatori ma prima dalle 17 sfilerà la bellezza con le partecipanti al concorso “Miss Palio” ideato e organizzato da Lorenzo Bernardini Hair Stylist. La finalissima con le contrade che supereranno la fase a gironi è prevista alle 21. Sarà poi proclamato il vincitore per le categorie “miglior giro”, “miglior addobbo”, per le gare di tiro alla fune, biliardino e la premiazione di Miss Palio.

Non è escluso che dal prossimo anno ad essere premiati potranno anche esserci i più piccoli. «I bambini amano tantissimo il Palio dei Bracieri – ricorda Massimiliano Santini ideatore dell’evento - ci sono video che girano sui social con i piccoli cittadini dei vari quartieri che corrono con una mastella in mano imitando la gara dei più grandi. A Villa Ceccolini ad esempio hanno costruito una finta rocca di cartone e fatto correre i bambini intorno a questa come gara. Io spero che dal prossimo anno riusciremo a fare anche un Palio a misura di bambino». Il Palio dei Bracieri vive ogni anno grazie al sostegno di importanti realtà.



Il sostegno



«Come RivieraBanca, Concessionaria F. Boattini e Peroni e alla storica collaborazione con Avis Comunale Pesaro che ricorda come il Palio sia sinonimo di solidarietà e altruismo» hanno detto gli organizzatori Stefano Esposto e Riccardo Desimoni e Tomas Nobili, voce ufficiale dell’evento. Il Palio ringrazia: la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, l’Agenzia del Demanio e gli sponsor.