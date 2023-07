PESARO - Le bandiere addobbano già da giorni le strade, alla Rocca i tecnici fanno manutenzione e i contradaioli si ritagliano gli ultimi allenamenti nonostante il caldo: il Palio dei Bracieri è arrivato alla sua vigilia. Da domani, giovedì 27, a domenica 30 ci si tuffa nell’11esima edizione. Il palio torna con un programma completo a cominciare dagli stand gastronomici in Piazzale Matteotti, aperti da domani dalle 19. Crescono le contrade che partecipano, sono 16 con la new entry Pozzo, (colori giallo, rosso e nero): le altre sono Arzilla, Villa Fastiggi, Tombaccia, Porto, Pantano, Soria, Villa Ceccolini, Villa San Martino, Muraglia, Vismara, Candelara, Santa Veneranda, Centro Mare, Montegranaro, Case bruciate (nel 2024 ci sarà anche Monteciccardo).

Il front runner Santini



Come sempre il front runner dell’evento è Massimiliano Santini che sottolinea come gran parte del lavoro organizzativo sia stato fatto dalle contrade formate sempre più da giovani: «C’è un forte ricambio generazionale, il Palio piace anche ai piccolissimi tanto che stiamo pensando dal prossimo anno di organizzare una gara anche per i bambini». Tra le novità 2023 anche l’inno ufficiale. Si intitola “La stessa bandiera” ed è una canzone realizzata dall’associazione Rdg ArteMusic con Pms Studio di Raffaele Montanari. «Volevamo regalare una canzone all’evento per raccontare la sua capacità aggregativa, di collegamento fra le generazioni e l’energia che genera il Palio» spiegano il presidente Gontrano Alessandri e il vice Davide Pagnini, cantautore e voce dell’inno. Ricco il piatto della quattro giorni.

Nella zona ludica si disputeranno i tornei di “Biliardino dei quartieri” (finale sabato alle 20) e di “Tiro alla Fune” (finale sabato alle 21). Non mancherà la musica: ogni sera dalle 20 a mezzanotte si esibiranno band e dj della città. Sul palco saliranno: Mattia Morganti, Fill Koi, Ognuno a modo suo e Ifrid (giovedì 27); Nick & Siti, Giulia Ciaroni, Esteban Salamanca, Pink Fnoik (venerdì 28); Flumana, Jester in Jail, Revenant, Dual Deck (sabato 29). Domenica gara alle 18 anticipata, alle 17, dalla sfilata delle partecipanti al concorso “Miss Palio” ideato e organizzato da Lorenzo Bernardini Hair Stylist. La finalissima è in programma alle 21 e a seguire la cerimonia di premiazione. Sarà consegnato il “Ciocco” alla contrada che vincerà la corsa con il braciere (nell’ultima edizione ha vinto per la prima volta Villa Fastiggi) poi la proclamazione del “miglior giro”, del “miglior addobbo”, dei vincitori delle gare di fune, di biliardino e la premiazione di Miss Palio.



I palmares



Ricordiamo il palmares: Tombaccia 4 titoli, Arzilla 3, Pantano 2 e Villa Fastiggi 1. Il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco Daniele Vimini lodano la capacità aggregativa e partecipativa del Palio: «Complimenti a Massimiliano Santini e ai suoi collaboratori per aver mantenuto la giusta “tensione” nelle contrade e per aver fatto crescere la manifestazione nonostante gli anni difficili della pandemia. Con quest’edizione il fossato torna alla completa agibilità e restituisce un pieno di spettacolo ed entusiasmo in un luogo straordinario. Alla prima edizione non pensavamo che potesse crescere così: è un evento che aggrega, unisce, coinvolge, e che ha una forte valenza sociale e sportiva. Non è la festa del Comune ma dei ragazzi che, con passione, tengono in piedi le contrade e di anno in anno tramandano alle nuove generazioni lo spirito e l’entusiasmo del Palio».