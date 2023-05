Pietralacroce, un intero quartiere in festa. La squadra anconetana sale in Prima categoria: traguardo storico

ANCONA Festeggia il Pietralacroce. A fare da contrappasso ad una stagione così equilibrata, una sfida valevole per il primo posto finale praticamente a senso unico, con la Nuova Sirolese che paga un approccio forse troppo morbido, di cui i dorici hanno saputo approfittare mettendo subito il match in discesa.

LEGGI ANCHE: Simone Rao si prende il titolo italiano dei piuma. Sconfitto il dorico Occhinero al Palaindoor di Ancona

La cronaca

Il confronto si sblocca al 20' per merito di Daidone: possesso palla del Pietra e sfera che finisce a Severini, verticalizzazione a beneficio di Palombarani la cui spizzata favorisce l'appoggio di D'Antonio per Daidone, che dall'altezza del dischetto del rigore mette in rete per l'1-0.

Un paio di giri di lancette e la squadra di mister Saracini perviene al raddoppio: Fioretti recupera un buon pallone a centrocampo smistandolo a D'Antonio, palla in mezzo dove una sponda-velo di Daidone agevola un liberissimo Palombarani che a tu per tu con Carpano non sbaglia. Nuova Sirolese incapace di replicare adeguatamente, mentre nella ripresa la supremazia ed il possesso palla dei rivieraschi si rivela improduttivo. E così all'88' arriva il tris con Daidone nuovamente a bersaglio, stavolta su calcio piazzato: il club dorico può così festeggiare il salto in Prima Categoria e celebrare il mezzo secolo di attività.