PESARO L’appello del Comitato Cittadini Liberi Pesaro che chiede di rinunciare al raduno previsto a Pesaro il 1° Maggio non ha mancato di suscitare reazioni tra gli stessi gruppi e associazioni che sono i destinatari della richiesta. Il tam tam social, soprattutto sul canale Telegram, è già partito da settimane e prevede una manifestazione al Campo di Marte dalle 10 alle 18 e i prossimi giorni alcuni degli organizzatori hanno annunciato l’intenzione di recarsi personalmente in Questura per predisporre il presidio.

Per inciso i comitati che hanno già aderito al raduno sono numerosi e fanno parte della stessa galassia dei no pass e no vax, già confluiti a Pesaro in precedenti occasioni: il 1° Maggio di due anni fa in piazzale della Libertà per protestare contro le restrizioni anti Covid e a luglio del 2017 al parco Miralfiore contro l’obbligo vaccinale per i bambini (si chiamavano free vax all’epoca). La sensazione è che sia in atto un braccio di ferro tutto interno che spacca al momento l’obiettivo comune.

Il movimento 3V

«La manifestazione di Pesaro si farà - hanno ribadito ieri altri rappresentanti, referenti del movimento 3V - Non è stato carino leggere il comunicato che chiede di rinunciare al raduno perchè all’interno del comitato organizzatore non si sapeva nulla. Il comitato organizzatore conta una settantina di partiti, movimenti e associazioni che aderiscono e stanno dando il loro contributo economico per palco, servizi, bagni chimici e piano sicurezza. Vi terremo informati». Contro il biolab di Pesaro anche la showgirl Eather Parisi, da tempo nota per le sue posizioni contro i vaccini, che nei giorni scorsi ha twittato: «Not in my backyard. Non c’è solo il biolaboratorio di Pesaro contro la realizzazione del quale ci sarà una manifestazione il 1° Maggio. Nel Pnrr si parla di 20 biolaboratori, uno in ogni regione italiana". E restando in tema di biolaboratorio a Torraccia il Comune venderà il terreno all’Istituto zooprofilattico subito dopo il parere del Tar. L’assessore al Fare Riccardo Pozzi, nell’ultimo consiglio comunale, ha fatto chiarezza su uno dei nodi ancora aperti legati alla realizzazione del laboratorio di bio-sicurezza di livello 3 nel terreno di Torraccia all’angolo tra via Furiassi e via Grande Torino.