​Ancona, giravano per il quartiere pronte per rubare: foglio di via per due giovani di 22 e 26 anni

ANCONA- Un foglio di via con divieto di tornare ad Ancona per i prossimi due anni. E' stato consegnato a due giovanissime di etnia rom ma cittadine croate, rispettivamente di 26 e 22 anni, da parte del Questore di Ancona.

Le motivazioni

Nella giornata di ieri (24 giugno), in via Colleverde, entrambe erano state sorprese con fare sospetto a girovagare tra le case della zona. Una volta fermate sono state trovate in possesso di utensili per lo scasso.