ASCOLI - È una vera e propria prova del fuoco quella che la città affronterà in questo weekend, ma anche nei giorni successivi, dal punto di vista del traffico a fronte della coincidenza di eventi importanti negli stessi giorni che si abbina agli ormai immancabili cantieri (in diverse zone cittadine). E per far fronte alla situazione, al fine di garantire sia lo svolgimento delle iniziative in sicurezza che per regolamentare gli inevitabili carichi di traffico, l’Arengo ha messo in campo una vera e propria rete di ordinanze. Di cui diverse collegate alle manifestazioni, come ad esempio nel caso del concorso ippico nazionale di scena allo Squarcia, per lo spettacolo del “Gran Circo” a Monticelli, così come per la partita dell’Atletico Ascoli nello stesso quartiere e la festa di Sant’Arcangelo nel quartiere della Piazzarola. Senza dimenticare, comunque, la presenza del festival del fumetto in città sempre in questi giorni. Ed ecco, di conseguenza, inevitabili modifiche per garantire la circolazione evitando blocchi o ingorghi di auto.



Tra i provvedimenti varati per consentire la realizzazione degli eventi programmati, c’è l’ordinanza che riguarda il concorso ippico nazionale salto ad ostacoli “Città di Ascoli”, in programma allo Squarcia anche oggi e domani. Una importante manifestazione sportiva che richiede accorgimenti specifici anche sul fronte di viabilità e sosta. Fino alla mezzanotte di domani, infatti, è istituito il divieto di sosta in viale de Gasperi, su entrambe i lati, a partire dall’intersezione con via D’Annunzio fino all’intersezione con corso Vittorio Emanuele. Divieto di sosta anche in via delle Terme e via Pascoli e divieto di transito in via Pascoli. E molti residenti sono andati in difficoltà per la sosta, Nel frattempo, c’è una specifica ordinanza, sempre nel cuore della città ma nel quartiere di Piazzarola, per i festeggiamenti di San Michele Arcangelo, che dalle 9 alle 12 di domani istituisce il divieto di transito e sosta su ambo i lati di via Sant’Angelo tra l’intersezione con via Capitolina e l’ingresso della chiesa di Sant’Angelo Magno. Mentre dalle 11.30 alle 13 è prevista l’interdizione della circolazione in via della Piazzarola, Lungo Castellano Sisto V, via D’Azeglio, rua dei Della Torre, via Barro, via Sant’Angelo.



Altri due eventi con relativi provvedimento per traffico e sosta riguardano, sempre nella giornata di domani, il quartiere di Monticelli. Per l’incontro di calcio tra Atletico Ascoli e Campobasso allo stadio Don Mauro Bartolini, dalle 14.15 alle 18 e comunque fino al termine delle esigenze: divieto di sosta su via dei Platani (compresa banchina lato Nord) tra largo delle Acacie e via delle Petunie e Interdizione al transito veicolare tra largo delle Acacie e via delle Petunie. Mentre sempre domani ma dalle 17 alle 21 è previsto il divieto transito e di sosta su via Morgante tra via degli Iris e largo dei Fiordalisi per lo spettacolo del “Gran Circo di Monticelli”. Spostate per motivi legati alle previsioni meteo, invece le “Ascolimpiadi” che prevedevano tutta una serie di modifiche alla viabilità e sosta. Ma subito dopo la conclusione del weekend, un altro evento, ovvero il giuramento solenne al 235° Reggimento piceno il 27 e 28 settembre, interesserà il centro storico cittadino. Automobilista avvisato, mezzo salvato.