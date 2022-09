ASCOLI - Raffiche molto forti di vento, alcuni danni e qualche goccia di pioggia. La perturbazione che sta attraversando l’Italia ha creato problemi relativi al capoluogo piceno ed ai Comuni limitrofi. Ma è stata un’ora e mezza, dalle 14 alle 15.30 circa, di ansia. Poi il vento si è calmato e nella seconda parte del pomeriggio ha fatto capolino il sole. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, qualcuna anche alla polizia municipale, soprattutto per chiedere di intervenire a rimuovere piante e rami caduti sulle strade.

APPROFONDIMENTI LA PREVENZIONE Il Tronto fa ancora paura, si ignorano tutti gli allarmi da oltre 30 anni: cosa c'è da fare: Ma nessuno ha mai cominciato i lavori





La situazione più grave si è verificata nella frazione di Colonnata dove sono caduti alcuni alberi, per cui si è reso necessario l’intervento di una squadra dell’Ufficio tecnico del Comune che è giunta sul posto per liberare alcune strade da tronchi e rami ed ripristinare il transito veicolare. I vigili del fuoco sono intervenuti per problematiche analoghe anche nella frazione di Montadamo. Alcune piante sono cadute sulla Provinciale Venarottese, poco fuori il centro abitato di Ascoli, e in via Mediterraneo nel quartiere di Porta Cartara senza provocare danni a persone o cose. La furia del vento ha anche colpito la plancia sistemata per la propaganda elettorale su via Lungo Tronto. Il pannello metallico si è adagiato su un lato, arrecando lievi danni ad un’auto parcheggiata in loco. In via Tranquilli, un palo della luce è stato divelto dalle forti raffiche e la strada è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Preoccupazione hanno destato anche i numerosi cantieri edili presenti in città, ma alla fine è volato via qualche telo di protezione delle impalcature e nulla di più.

Lavoro a Castel di Lama



A Castel di Lama, gli operai comunali sono stati impegnati a togliere piante e rami dalle strade per ripristinare il transito. In contrada Forcella, la zona alta del paese, è caduto un palo per la pubblica illuminazione. Inoltre, al confine con il Comune di Appignano del Tronto, è stato segnalato un albero sulla strada. Un automobilista ha cercato di rimuoverlo per poter a passare, ma è stato punto da un calabrone uscito dal nido che era stato costruito sulla pianta. È stato medicato dai sanitari del 118 giunti sul posto, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere il nido. A Castignano, invece, oltre a vari alberi buttati giù dal vento, per alcune ore, nel centro e in alcune frazioni, l’energia elettrica veniva erogata a singhiozzo. Due grossi alberi sono finiti sulla statale Salaria tra le frazioni di Pagliare del Tronto e San Pio, nel territorio del Comune di Spinetoli. La strada è stata chiusa al traffico per circa 30 minuti, il tempo necessario agli operai comunali, aiutati da alcuni cittadini, a rimuovere i tronchi. Le forti raffiche hanno abbattuto alcune piante nei centri abitati di Spinetoli capoluogo e Pagliare, senza peraltro provocare danni. A Colli del Tronto sono cadute alcune piante, problematiche risolte dai dipendenti comunali. Inoltre, è stata attivata dalle 15 alle 18 la Centrale operativa comunale. Ad Offida, alberi lungo la Provinciale Mezzina e su alcune strade comunali. La situazione è tornata alla normalità in poco tempo.