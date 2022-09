ASCOLI - Era il 9 aprile del 1992 quando il fiume Tronto, dopo ore e ore di pioggia esondò all’altezza di Porto d’Ascoli: fu una delle più disastrose alluvioni del secolo scorso nelle Marche e non fece vittime solo perché accadde di giorno quando un po’ tutti coloro che vivevano al piano terra delle abitazioni riuscirono a mettersi in salvo. La scorsa primavera si sono celebrati i 30 anni da quei tragici fatti ma poco è stato realizzato per mettere il fiume in sicurezza.



Il progetto



Di fatto è stato rimosso soltanto uno dei fattori di rischio che portarono all’esondazione: è stato demolito e ricostruito il ponte automobilistico sulla statale Adriatica, al confine tra Marche e Abruzzo. Per il resto nulla di quanto auspicato dall’ingegner Vincenzo Marzialetti nella sua deposizione al processo che portò alla condanna dell’unico colpevole l’ingegner Vincenzo Mattiolo progettista per il ministero del restringimento degli argini, è stato fatto. Nella sua deposizione, il tecnico del Genio Civile, ancora in servizio, spiegava come siano tre le direttrici sulle quali è necessario intervenire non per azzerare - nel campo della Protezione civile nulla può essere dato per scontato - ma per ridurre il rischio di eventi estremi. Si dovrebbe, a detta del professionista tra i più quotati in Italia, intervenire nuovamente sul ponte della ferrovia perché i lavori effettuati non sarebbero sufficienti. Si rischierebbe, infatti, che, in caso di piena straordinaria, gli alberi sradicati a monte possano incastrarsi sotto i piloni del cavalcavia il quale non potrebbe reggere e quindi essere spazzato via. Ma Marzialetti, nella sua disamina della situazione sulla base dei fatti di 30 anni fa, invitava a intervenire pure sugli affluenti laterali del fiume la chiusura dei quali non sarebbe stata ancora completata così da far restare aperto l’argine in più punti dell’asta lungo il suo percorso vallivo. In terzo luogo sarebbe necessario, a monte del fiume, provvedere alla manutenzione dell’alveo affinché la furia delle acque non sia capace di sradicare gli alberi che diventano veri e propri proiettili sparati sui ponti. Insomma, se è vero che si conta una ricorrenza della piena come quelle del ‘92 ogni 200 anni, con un clima che si sta estremizzando sempre di più per colpa dell’uomo e del suo voler saccheggiare la natura non è scontato un tempo così lungo. Dunque la parola d’ordine sarebbe intervenire prima possibile, un compito che spetterebbe ai politici. Nello specifico alla Regione Marche, tramite il suo braccio operativo che è il Genio Civile che è appunto l’organo statale periferico, con compito di controllo, monitoraggio e sovrintendenza sulle opere pubbliche. Ma è chiaro che sarebbe necessaria una volontà politica forte, capace di prevenire situazioni di emergenza e non purtroppo intervenire solo dopo le devastazioni. ne è convinto anche Franco Paoletti, presidente delle Regione dal novembre 1994 al giugno 1995 che lancia l’allarme proprio per la zona della Sentina.



Il metodo