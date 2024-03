Dopo l’attesa di 20 anni si sbloccano i lavori: a Monticelli i 27 alloggi di edilizia popolare

ASCOLI Si scioglie finalmente, dopo oltre 20 anni, il nodo dei 27 alloggi popolari da realizzare nel quartiere di Monticelli, nella zona ex Anas dietro la casa cantoniera. E adesso, con l’aggiudicazione dei lavori a una ditta di Forlì, la burocrazia e le carte procedurali lasciano spazio al cantiere per realizzare due palazzine, una di proprietà Erap e l’altra dell’Arengo, che mai come in questa fase rappresentano una boccata di ossigeno a fronte della necessità di fornire risposte con soluzioni a basso canone all’emergenza abitativa in città.

L’investimento

L’investimento previsto è di 4,4 milioni di euro (per la precisione 4 milioni 410mila 726,84 euro) per un intervento che prevede la realizzazione di due strutture con volumetrie complessive di 9.425 metri cubi e che dovrà essere concluso, in base alla tempistica stabilita, di 848 giorni naturali e consecutivi (ovvero circa 2 anni e 3 mesi) dal verbale di consegna dei lavori.

Nella prima palazzina, di quattro piani, saranno realizzati 12 appartamenti di proprietà dell’Erap, mentre nella seconda, di cinque piani, di proprietà comunale, gli alloggi saranno 15.

«Il tema della casa – sottolinea il sindaco Marco Fioravanti - è particolarmente sentito nella nostra città e per questo motivo abbiamo portato avanti il Contratto di quartiere II di Monticelli, attraverso il quale si metteranno a disposizione ulteriori alloggi di edilizia residenziale pubblica. Vogliamo contribuire al ripopolamento, che passa anche attraverso operazioni di questo tipo». «Sarà un’opera molto importante - evidenzia il vice sindaco Gianni Silvestri con delega all’edilizia residenziale pubblica - perché ci permetterà di disporre di 27 appartamenti in un momento in cui la richiesta di case popolari è molto forte. Saranno due palazzine moderne, anche dal punto di vista dell’efficienza energetica ed ambientale, che potranno ospitare un cospicuo numero di famiglie e dare nuova vitalità al quartiere di Monticelli. Diamo concretezza a un progetto storico che la nostra città aspettava da tempo». L’intervento, in linea con gli obiettivi disposti dal programma di sperimentazione del Contratto di quartiere II, prevede l’introduzione di tecnologie edilizie ed impiantistiche legate al controllo ambientale in un’ottica complessiva di contenimento dei costi energetici e di sostenibilità ambientale.

Il contratto di quartiere

Il progetto ora arrivato alla svolta decisiva, per la realizzazione di queste due palazzine per complessivi 27 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Monticelli, aveva preso il via, oltre venti anni fa. Tutto era partito, in realtà, ancor prima con la convenzione approvata dal consiglio comunale a novembre 2020 che prevedeva il trasferimento, dal Comune all’Erap, della somma di 3 milioni di euro stanziata dal Ministero delle infrastrutture nell’ambito del Contratto di quartiere II.