Via Ceci, niente auto nei giorni di mercato: dalle 6 alle 15 per garantire gli acquisti in sicurezza

ASCOLI Scatta il divieto di transito bisettimanale, in coincidenza col mercato ambulante, in via Ceci. Niente più auto, dunque, in quella zona che ospita le bancarelle, nelle giornate del mercoledì e del sabato per quanto riguarda la fascia oraria dalle 6 alle 15. Con l’obbligo per chi arriva in Ztl dal varco di via Cairoli, di svoltare poi a destra all’intersezione con via Niccolò IV o di andare dritto su via del Trivio dopo l’intersezione con via Ceci.

Un provvedimento che l’Arengo ha deciso di attivare per regolamentare la circolazione stradale nei giorni in cui via Ceci ospita il mercato ambulante, cercando di evitare problemi sia per gli operatori che per la clientela.

In quella via, infatti, ogni mercoledì e sabato, nella fascia mattutina e fino alla rimozione delle bancarelle, sono presenti gli operatori ambulanti con i posteggi assegnati che finora hanno dovuto svolgere l’attività commerciale con banchi di vendita sulla carreggiata stradale aperta al transito.

Considerando che, tra l’altro, il mercato attira in quella zona numerosi avventori che percorrono via Ceci a piedi. Si è ritenuto, quindi, opportuno intervenire considerando i flussi di traffico veicolare pericolosi per la sicurezza dei pedoni che si recano al mercato.

Ecco, quindi, l’ordinanza che regolamenta la circolazione stradale nelle giornate di mercoledì e sabato su via Ceci innanzitutto istituendo il divieto di transito dalle 6 alle 15 a tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per i veicoli di soccorso e delle forze di polizia, in modo da consentire lo svolgimento del mercato in sicurezza. Contestualmente, si istituisce l’obbligo di svolta a destra in via Cairoli all’intersezione con via Niccolò IV e quello di andare dritto in via del Trivio dopo l’intersezione con via Ceci.