Raffica di acquisti di alcol e sigarette, ma sotto i 50 euro, con le carte di credito rubate: presi grazie alle telecamere

FERMO - Raffica di acquisti sotto i 50 euro con le carte di credito rubate: presi grazie alle telecamere. È successo a Fermo, dove la Polizia ha denunciato per ricettazione e uso idebito di strumenti di pagamento due nordafricani. La vienda è aprtita pochi giorni fa, quando un giovane ha denunciato il furto, dalla sua auto parcheggiata, di un borsello con carte di credito e un giubbotto. Subito sono cominciate ad arrivare notifiche di acquisti di sigarette, alcolici e generi alimentari, tutti inferiori ai 50 uero, importo dal di sotto del quale con il sistema contactless non è necessario il pin. Gli acquisti erano tutti localizzati in zona Lido Tre Archi: osservando i video nei negozi i poliziotti hanno riconosciuto i due nordafricani: uno indossava il giubbotto, l'altro aveva il borsello, entrambi rubati dall'auto.

