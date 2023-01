Saldi al via, ecco le regole da seguire per evitare le truffe. La Codacons: «Ecco come effettuare le segnalazioni»

Da domani, giovedì 5 gennaio, partono nelle Marche, in Emilia Romagna, Umbria e Abruzzo i saldi. Codacons mette in guardia in consumatori: «Occhio alle bufale, attenti agli acquisti online. Le truffe online è un problema sempre più grave, necessario introdurre maggiori tutele per i consumatori. Ecco il decalogo da osservare»

In caso di segnalazione contattare 02.92419096 oppure info@codaconslombardia.it

Il decalogo

Puntualmente, con l'arrivo dei saldi, vengono pubblicate in rete migliaia di offerte con sconti vantaggiosissimi. Ma quanti di questi sono veritieri? Ecco i consigli che l’Associazione offre a tutti coloro che intendono fare un acquisto da un sito internet:

- Regola fondamentale: acquistare solo da siti internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo;

- Acquistate solo da venditori sicuri: meglio se si tratta di un negozio, ma anche da privati con particolare attenzione ai feedback. Evitare di comprare da venditori sconosciuti;

- Attenzione alle offerte che sembrano esageratamente vantaggiose, potrebbero nascondere una truffa;

- Controllate non solo il prezzo del prodotto, ma anche se comprensivo di spese di spedizione o tasse;

- Controllate la data di spedizione, e verificata sempre da dove viene spedito il prodotto;

- Conservate una copia dell’ordine effettuato, e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali;

- Pagate o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Mai inserire dati privati online.



Gli obblighi dei commercianti

- Per tutti gli acquisti effettuati online vale la possibilità di esercitare il diritto di recesso, entro 14 giorni dalla data dell’acquisto;- Nel caso di recesso spetterà sempre il rimborso delle spese effettuate per l'acquisto del bene;- Verificare il prezzo pre-saldi con quello in saldo, al fine di controllare l'effettivo abbassamento dello stesso.



Quanto ai saldi presso punto vendita i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso. L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto. I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli). Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare

