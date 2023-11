ASCOLI - Tubi del metano nel mirino dei vandali. Tutto è accaduto durante uno degli ultimi weekend, quando la movida nel cuore della città è molto attiva per via delle temperature miti registrate nei dopocena di inizio autunno. Negli ultimi anni, anche in molte ruette della parte antica della città, ha avuto luogo l’adeguamento e la sistemazione della rete del gas, con interventi utili a potenziare i servizi a favore dei residenti.



I cavi



I numerosi tubi allestiti a terra, seppur appositamente ricoperti nella loro parte finale, potrebbero mettere in una condizione di rischio le case circostanti se questa sicurezza venisse meno. Infatti, in via Iannella e in via dei Lenti, due piccole strade alle spalle di piazza Roma, frequentate da giovani per appartarsi e bere e fumare nelle ore serali lontano dai riflettori, è accaduto che la sicurezza di questi cavi sia venuta meno, con i dispositivi manomessi al punto da creare serie preoccupazione da parte di chi ci vive in quella zona. Inconvenienti di questo tipo potrebbero teoricamente creare fuoriuscite di metano, con conseguenze anche gravi.



La denuncia



«Questi ragazzi fanno baldoria e non voglio pensare che lo facciano apposta ma urge una azione preventiva per ovviare a tali criticità e mettere in sicurezza tali cavi del metano che spesso rimangono privi dei dispositivi di chiusura» spiega M. A, residente in una delle rue interessate, facendoci notare uno dei tanti cavi a rischio che caratterizzano il centro. «Ho chiamato diverse volte gli organi preposti e li ho avvertiti di quel accade: è urgente assicurare sicurezza, i cavi, ritrovati così possono essere molto pericolosi, dobbiamo aspettare il peggio?» aggiunge un commerciante della zona, sottolineando, inoltre, come sia sempre più difficile gestire i ragazzi del sabato sera. Finora, però, come rimarcano i residenti, le segnalazioni non hanno sortito effetti.