Ascoli, la tempesta di vento non concede tregua: alberi caduti e strade interrotte

ASCOLI - Continuano gli interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare le richieste di intervento causate dal forte vento. Circa 60 circa nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, soprattutto per gli alberi caduti, in particolare pini, sulle carreggiate stradali.

Questa mattina un albero è caduto sull'asse attrezzato di Campolungo provocando l'interruzione del traffico ma si segnalano anche tettoie scoperchiate. Un albero è caduto su un capanno agricolo a Lisciano di Colloto mentre un piccolo incendio alimentato dalle fiamme si è verificato nell'entroterra ascolano.

