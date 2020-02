Non può avvicinarsi ma torna dalla ex: arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 42 anni

ASCOLI - I carabinieri della compagnia e della stazione di Ascoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della Procura della Repubblica a carico di un quarantaduenne ascolano, conosciuto alle forze dell’ordine, già colpito da tempo da una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna che in precedenza lo aveva denunciato per ripetuti episodi di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri, anche su segnalazione della stessa parte offesa, lo hanno colto nei pressi dell’abitazione o dei luoghi frequentati dalla ex.

