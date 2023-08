ASCOLI - Il maxi intervento da 5,3 milioni di euro per riqualificare la Fortezza Pia e tutta l’area fino a Porta Romana per trasformare tutta la zona in un importante polo di attrazione turistica ora è pronto a partire.



L’Arengo, infatti, ha aggiudicato i lavori, a seguito di gara d’appalto, a un’impresa di Ripatransone per la realizzazione di uno dei quattro lotti: quello finanziato con un milione di euro (con aggiudicazione per circa 700mila euro a seguito di ribasso rispetto al prezzo base di 760mila euro) finalizzato al restauro e al consolidamento della storiche mura urbiche per tutto il tratto dalla fortezza fino a Porta Gemina.

APPROFONDIMENTI LA RICORRENZA Dopo sette anni si riparte: a Borgo ritornano le case. Cerimonia per ricordare le 52 vittime di Arquata



Il cantiere

E nel frattempo è partita anche la procedura di occupazione temporanea di oltre una ventina di aree private necessaria per la realizzazione dell’intervento. A questo punto, con lo sblocco dell’appalto, si potrà procedere con l’apertura del cantiere – il primo dei 4 previsti dal progetto complessivo per la zona – per i lavori di restauro conservativo delle storiche mura urbiche tra Porta Gemina e la Fortezza Pia.



Si tratta, quindi, del primo tassello della strategia messa in campo – e inserito nel programma opere pubbliche - dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore comunale ai lavori pubblici Marco Cardinelli con cui si intende puntare, in prospettiva, a rendere tutta l’area in questione un nuovo polo di attrazione turistica. Anche andando a creare, in una fase successiva, un osservatorio panoramico all’interno della storica struttura.



L’intervento



L’intervento di restauro conservativo e di consolidamento delle mura urbiche fino a Porta Gemina è finalizzato a restituire continuità alle stesse dopo i danni causati dal sisma del 2016 e si lavorerà sia nelle parti interne che esterne delle mura, considerando che è stato già avviato anche il procedimento – come detto - per indennizzare i proprietari delle aree private che saranno temporaneamente occupate per i lavori. Con il consolidamento delle mura si andrà a ricucire tutto il discorso di grande valore storico-archeologico che si sviluppa proprio dalla fortezza fino alla storica Porta Gemina (con quest’ultima che verrà riqualificata nell’area sottostante attraverso un altro intervento già programmato dall’amministrazione comunale).



I lotti



A questo primo cantiere che si andrà ad aprire, ne seguiranno altri tre per altrettanti lotti: quello principale, che consiste nella riqualificazione vera e propria della Fortezza Pia, con una dotazione di 2,4 milioni di euro, e altri due lotti per la realizzazione di due passeggiate archeologiche, rispettivamente a nord e a sud, con finanziamenti di 1,3 milioni di euro e 573mila euro.



Le passeggiate



Passeggiate che consentiranno, quindi, al visitatore, di poter ammirare la fortezza e la zona circostante già riqualificata per poi proseguire lungo questi itinerari attraverso i quali sarà possibile anche apprezzare il teatro romano dalla parte superiore del versante. Fino ad arrivare a quella che era la porta d’ingresso in città, ovvero Porta Gemina, da ovest. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è, chiaramente, quello di andare a creare un importante polo storico-culturale di attrazione turistica per ridare vitalità al quartiere di Porta Romana.