SAN BENEDETTO Uno spazio che ne vale tre. Ieri mattina, è stata ufficialmente inaugurata la nuova “Muscle Beach”. La palestra sul mare, collocata alla foce dell’Albula, è tornata operativa dopo i lavori di totale ammodernamento, finanziati grazie ad un contributo della ditta FainPlast, guidata da Battista Faraotti. Gli attrezzi che c’erano in precedenza sono stati smontati e verranno ricollocati in due distinti parchi pubblici: uno nel quartiere San Filippo Neri, l’altro all’Agraria.

L’operazione

Questa operazione - voluta dall’amministrazione comunale, in partnership con la famiglia Faraotti - garantisce dunque ben tre nuove aree-sportive gratuite in Riviera. All’inaugurazione c’erano il sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore allo sport Cinzia Campanelli, Roberta Faraotti, responsabile relazioni esterne e welfare Fainplast, e Gianluca Tondi: titolare della Fai Tek, azienda produttrice delle nuove strutture. L’intervento ha un valore complessivo di oltre 40mila euro e, sotto il profilo dell’allenamento, assolve ad una duplice esigenza. Da un lato, fornisce una soluzione professionale, funzionale e completa, adatta ad atleti esperti negli ambiti del functional training, del calisthenics, dello street workout o del crossfit.

Dall’altro, offre la possibilità di un allenamento versatile e sicuro anche per utenti che vogliano effettuare una semplice attività “leggera” volta a migliorare il proprio benessere fisico. Sul posto, sono visibili anche delle tabelle illustrative sui vari esercizi che si possono realizzare. Durante la breve cerimonia inaugurale, intorno all’area si erano radunati tanti curiosi ed in molti sono poi passati a testare materialmente le nuove strutture. Anche Campanelli si è cimentata in qualche esercizio. Proprio l’assessore di riferimento ha annunciato che, a partire dal mese prossimo, la struttura farà nuovamente parte del progetto “Sport al parco”. Durante l’estate (ogni lunedì, mercoledì e venerdì) sarà sul posto un istruttore qualificato che - sempre gratuitamente - fornirà indicazioni e utili consigli a tutti coloro che vorranno allenarsi all’aria aperta. Gli orari sono ancora da definire, ma questa progetto ha anche un’importante valenza sociale, accontentando le persone che non riescono a sostenere il prezzo di un abbonamento in palestra.

L’iter

La “Muscle Beach” ha preso il via verso la fine di giugno 2020, con un investimento iniziale di circa 8mila euro da parte dell’amministrazione comunale, allora guidata dal sindaco Piunti. Nel 2021, sulla spinta della grande frequentazione, l’impianto venne potenziato con nuovi strumenti. Ora, grazie a questa importante sponsorizzazione, è stato fatto un ulteriore passo avanti.