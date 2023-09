ASCOLI - Appostamenti costanti con una nuova telecamera-fototrappola tecnologicamente avanzata, appena noleggiata dall’Arengo, per incastrare i cittadini che continuano a creare discariche abusive in varie zone della città e nelle frazioni. Questa la strategia dell’amministrazione per scoraggiare il fenomeno del conferimento selvaggio di sacchetti e di rifiuti ingombranti di ogni genere, che danneggia l’immagine della città nonostante la raccolta porta a porta sia salita negli anni fino a toccare il 70%. Un risultato ottenuto, con Ascoli servizi comunali ed Ecoinnova, anche grazie alla grande collaborazione da parte delle famiglie ascolane.

APPROFONDIMENTI IL RIENTRO Studenti in cerchio e docente al centro. Alla prima media della Don Giussani la didattica si fa così





Non si riesce però, nonostante tutto, a sradicare questa cattiva abitudine. E magari c’è chi preferisce trasportarsi i rifiuti in auto per qualche chilometro per poi abbandonarli in strada piuttosto che conferirli sotto la propria abitazione nel giorno e nell’orario prestabilito. Purtroppo, però, non sempre è facile cogliere sul fatto i trasgressori. Ma a volte si riesce a individuarli e sanzionarli, dopo averli filmati, anche attraverso la targa dell’automobile.



Per rendere più efficaci i controlli che la polizia municipale continua a programmare su tutto il territorio comunale al fine di stoppare il fenomeno delle discariche abusive, l’Arengo ha noleggiato una nuova telecamera mobile (una fototrappola tecnologicamente avanzata) per riuscire a filmare e incastrate gli incivili che abbandonano rifiuti di ogni genere lungo le strade e negli spazi pubblici in genere. L’obiettivo dichiarato è riuscire a individuare gli autori di tali gesti che consistono nell’abbandono illecito di immondizia e materiale di vario genere. Per contrastare il fenomeno che non trova ancora fine, i vigili urbani con le pattuglie si muovono in maniera programmata nelle varie zone, anche a seguito di segnalazioni, sia nelle frazioni come nei quartieri della città.

Di recente, ad esempio, controlli sono stati effettuati per casi registrati a Monticelli e nella zona di Santa Maria a Corte. Ma il fenomeno riguarda un po’ tutto il territorio comunale, tra cui anche la zona industriale. Di fatto, i controlli avvengono con dei veri e propri appostamenti, con l’utilizzo di questa telecamera mobile, attraverso la quale si cerca di riprendere coloro che, arrivati sul posto prescelto, gettano in strada e abbandonano rifiuti di ogni genere. In questo modo, si cerca poi di risalire all’autore per poi procedere con la sanzione. Sperando che si possa arrivare a scoraggiare gli autori di questi atti di inciviltà.



Nel frattempo, sempre in tema di rifiuti, l’Arengo ha autorizzato – a seguito anche del parere positivo rilasciato dalla Provincia di Ascoli – l’avvio di una attività di messa in riserva di rifiuti di vario genere in un capannone situato nella zona della Piceno Aprutina. Autorizzazione decennale che prevede il deposito temporaneo di apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici, componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, apparecchiature informatiche e di altro genere.