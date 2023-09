ASCOLI - Alcuni residenti nel quartiere di Porta Maggiore evidenziano come in viale Marconi viga «l’anarchia del parcheggio». Così spiegano: «Viale Marconi si è sviluppato agli inizi degli anni Cinquanta del Novecento. È un viale ampio, alberato e via di ingresso in centro storico, oltre a rappresentare uno snodo nevralgico per la parte est della città. Per ben settanta anni è stato un viale tranquillo, ordinato, dove vige il divieto di sosta ovvio sul lato carreggiata e con traffico regolare. Da oltre un anno, lentamente, ma in modo costante, gli automobilisti, residenti e non, hanno preso possesso dei due lati del viale e ne hanno fatto in modo arbitrario un parcheggio. Una sosta selvaggia anche sulle strisce pedonali ed a ridosso delle intersezioni di vie traverse, in barba alle più basilari regole stradali».





«Oltre al caos ed al decoro che possiamo definire secondari - proseguono i residenti - si è venuto a creare un problema di sicurezza. Le auto parcheggiate impediscono il regolare flusso del traffico e intralciano mezzi di soccorso e polizia. Cosa più grave è la difficoltà per i pedoni di attraversare la strada perché le auto in sosta ostacolano la visibilità ed è successo che si siano verificati investimenti anche sulle strisce pedonali. L’amministrazione non ha ancora reagito alla situazione. La blanda motivazione è stata che, essendoci molti cantieri, i parcheggi sono ridotti».

«Stalli lato viale comunque inutili»





L’Arengo aveva pensato di realizzare degli stalli a tempo su un lato del viale. Per i residenti sarebbero «comunque inutili. Non risolvono la sosta selvaggia, ma vanno a regolamentare un abuso della carreggiata che gli automobilisti perpetuano da oltre un anno e servono per ripararsi da risarcimenti in caso di incidenti. In viale Marconi deve tornare a vigere la legalità ed il rispetto delle regole stradali. L’auspicio è che l’amministrazione ascolti la protesta».