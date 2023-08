ASCOLI - Riflettori ancora puntati sulla viabilità cittadina. Nella visione dell’Arengo per un futuro con meno auto e più biciclette e mezzi ecocompatibili, ora si dà il via a una mini-rivoluzione del traffico nella zona più ad est della città, ovvero tra la circonvallazione nord e via Zeppelle e Monticelli, per andare a realizzare il primo tratto della nuova pista ciclabile di collegamento tra il popoloso quartiere e la stazione ferroviaria cittadina, riallacciandosi poi alla rete per le bici già presente in centro. Inoltre, si realizzerà un nuovo parcheggio su via Tevere. Un intervento che richiederà ancora un po’ di pazienza da parte degli automobilisti ascolani per consentire, tratto dopo tratto, da adesso fino al 7 novembre, di completare l’opera.

Il prolungato periodo di lavori per realizzare nuova pista ciclabile e due nuovi parcheggi nella zona est della città, sarà suddiviso in due fasi operative. Nella prima fase, già iniziata ieri con l’installazione del cantiere e della segnaletica provvisoria, si è previsto il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati di via Tevere tra l’intersezione con via Zeppelle e via di Tolignano. Disposto anche il senso unico alternato di circolazione con un semaforo provvisorio e istituito il senso unico direzione est-ovest in via Zeppelle (tratto tra via di Tolignano e la circonvallazione). Da oggi, invece, per l’avvio dei lavori per il nuovo parcheggio sul lato nord di via Tevere scattano il divieto di sosta e divieto di transito a tutti i veicoli nella corsia nord (direzione Monticelli-centro), l’obbligo di svolta a destra in via Zeppelle per tutti i veicoli provenienti da est, l’obbligo di andare dritto in via Tevere all’intersezione con via Zeppelle per chi viene da est, senso unico di circolazione direzione est-ovest in via Zeppelle (tratto tra via di Tolignano e circonvallazione). A seguire, nella fase più avanzata per la realizzazione del parcheggio sul lato nord di via Tevere sono previsti il divieto di sosta e il restringimento di carreggiata.



Una volta conclusi gli interventi della prima fase si procederà con la realizzazione della pista ciclo-pedonale sul lato sud di via Tevere (tra via di Tolignano e via delle Primule) prevedendo: divieto di sosta su via Tevere, fatta eccezione per le aree di sosta regolari realizzate sul lato nord, divieto di transito nella corsia sud di via Tevere, senso unico alternato con semaforo provvisorio in via Tevere, senso unico di circolazione con direzione est-ovest in via Zeppelle (tratto tra via Tevere e circonvallazione , obbligo di svolta a destra in via di Tolignano all’intersezione con via Zeppelle per tutti i veicoli provenienti da nord e preavviso di strada chiusa per la direzione Monticelli” all’intersezione con via delle Gardenie e interdizione della circolazione in via di Tolignano (tra via Zeppelle e via Tevere).