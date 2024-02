ASCOLI - La Questura di Ascoli ha reso noto il bilancio conclusivo dell’attività svolta nel Piceno dalla Polizia nella settimana appena trascorsa. La Sezione operativa di sicurezza cibernetica ha raccolto cinque denunce, di cui una per truffa trading online, due per truffa online, una per accesso abusivo a sistema informatico e una per falso. Inoltre è stata eseguita una perquisizione domiciliare nei confronti di una persona che aveva commesso una truffa online.

La ferrovia

Nell’ambito dell’attività denominata “Rail Safe Day” gli operatori della Polizia ferroviaria hanno arrestato un cittadino italiano evaso dagli arresti domiciliari ed ha proceduto ad elevare la multa ad un minorenne per aver attraversato i binari ed essersi fermato per scattare un selfie. Attraverso il “Rail Safe Day” gli operatori della PolFer controllano gli impropri ed anomali comportamenti che vengono tenuti in ambito ferroviario, tra cui l’attraversamento dei binari, la salita e la discesa dai convogli in movimento, l’indebita presenza sulla linea ferroviaria, il superamento della linea gialla in stazione e l’attraversamento dei passaggi al livello quando sono chiusi.

La strada

Nel compresso, durante l’ultima settimana, sono stati effettuati 60 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati 477 veicoli e 975 persone. Riguardo ai controlli eseguiti, la Polstrada ha ritirato quattro patenti e sequestrato due veicoli. Quattro persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In particolare, l’impegno da parte della Polizia per garantire la sicurezza delle persone residenti nel Piceno si è concretizzato attraverso i controlli sulle maggiori arterie stradali e nelle due località principali di Ascoli e San Benedetto per contrastare la movida molesta. A seguito di tale servizio sono state elevate due contravvenzioni ad altrettanti locali, uno nel capoluogo piceno ed uno in un altro Comune della provincia, per violazioni amministrative.

