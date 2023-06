Ucciso a calci nella piazza di Ascoli: Giobbi condannato a 8 anni e 4 mesi dalla Corte di Cassazione

ASCOLI - La Corte di Cassazione ha condannato alla pena di 8 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione Giorgio Giobbi, l'ascolano accusato dell'omicidio di Giovanni Albertini, avvenuto ad Ascoli Piceno la sera del 18 febbraio 2016 in piazza del Popolo. Per lo stesso fatto sta scontando la condanna definitiva a 12 anni di carcere Danilo Damiano Chirico, ex collaboratore di giustizia. Essendo la sentenza definitiva, la Procura di Firenze ha dato ordine dai carabinieri di arrestare Giobbi e tradurlo in carcere per scontare la pena. Per l'accusa sia Giobbi che Chirico colpirono a calci la vittima che morì per un'emorragia all'addome causata dalla lesione alla milza. L'autopsia rivelò molte lesioni sul cadavere tra cui costole fratturate e denti saltati.

Contro Giobbi e Chirico c'erano anche le testimonianze raccolte dai carabinieri di Ascoli di soggetti presenti quella sera in Piazza del Popolo e che hanno assistito alle varie fasi dell'episodio testimoniando di aver visto entrambi colpire con calci all'addome la vittima.

Al termine della lite Albertini sulle sue gambe si recò a casa della madre dove però morì intorno alle 2.30.