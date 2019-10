Ascoli, non trova il parcheggio in centro: esasperato lascia l'auto in mezzo alla strada

ASCOLI - I permessi per le auto dei residenti sono inferiori ai posti disponibili in città e allora, soprattutto nel weekend, quando il centro storico scoppia di traffico, può capitare anche che un abitante del centro perda le staffe e decida di abbandonare la propria vettura proprio in mezzo alla strada, causando problemi al traffico.

È successo in piazza Sant’Agostino, quando il conducente della propria auto, dopo il giro dell’oca, non trovando un posto libero per il parcheggio ha pensato di mollarla dove ha potuto, impipandosene degli altri autoveicoli. La presenza ingombrante dell’auto in mezzo alla carreggiata per ore ha intralciato il passaggio in piazza Sant’Agostino e ha indotto i proprietari degli altri veicoli parcheggiati correttamente ad andarsene pur di lasciare in qualche modo libero il passaggio dell’area. Multa salatissima e carroattrezzi, poco più tardi.



Piazza Sant’Agostino, in particolare, è una delle zone più critiche del centro, dopo che è stato installato un cartello che indica come possibile la sosta in tutta la piazza. Tuttavia, il caso specifico di questo parcheggio selvaggio, che nelle ore successive è stato prima oggetto di una salatissima multa e risolto attraverso l’intervento del carro attrezzi, rappresenta solo la punta dell’iceberg di un traffico caotico diventato insostenibile, soprattutto il venerdì e il sabato, quando il cuore cittadino si affolla. A pochi metri da piazza Sant’Agostino, c’è un’altra zona a intensità di traffico focalizzata in via Dino Angelini, soprattutto nell’area di piazza Orlini, di fronte al palazzo di giustizia.

Da anni gli automezzi provenienti sia da via Orsini, sia da via Colombo, si trovano ad affrontare difficilissime azioni di manovra a causa della presenza di decine di vetture lasciate in sosta vietata: sopra le strisce pedonali, nei crocevia, persino davanti alla pensilina per chi attende l’autobus. In via Dino Angelini da mesi e mesi nei fine settimana, regna il disordine veicolare più totale. La mancanza di stalli liberi causa una vera e propria anarchia nei posteggi e il disordine che ne consegue produce difficoltà anche per chi transita, mettendo in serio pericolo i pedoni. Una problema analogo è stato evidenziato ripetutamente dai residenti di via Nazario Sauro, a Campo Parignano, dove i marciapiedi, già poco capienti, sono perennemente occupati dalle autovetture in sosta. Considerato che la zona è abitata prevalentemente da famiglie con figli piccoli e anziani, si possono comprendere le loro difficoltà e preoccupazioni. Quando escono di casa, infatti, si ritrovano obbligatoriamente a dover camminare in strada, con tutti i pericoli di essere travolti dalle auto in transito.

