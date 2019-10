Ancona, urtata da un'auto all'uscita da scuola: ragazzina di 13 anni al pronto soccorso

ANCONA - Paura ieri attorno alle 13,15 in via Tavernelle, di fronte alla scuola media Marconi. Nell’ora di uscita dei ragazzini da scuola, una Citroen ha urtato una ragazzina 13enne che è rimasta lievemente ferita. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

La ragazzina ha riportato un’escoriazione al gomito, ed è stata accompagnata al pronto soccorso per essere sottoposta agli accertamenti, ma le sue condizioni non erano preoccupanti. Sul luogo dell’investimento per effettuare i rilievi e regolare il traffico è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

