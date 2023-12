ASCOLI - La grande neve ancora si fa attendere, ma oggi e domani la seggiovia a Monte Piselli sarà aperta dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30. «Si tratta dell'unica stazione sciistica del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga con gli impianti di risalita aperti – afferma il presidente del cda del Cotuge, Enzo Lori -. Il gestore Dario D’Agostino di Remigio Group ha il merito di portare avanti, in sinergia con il Cotuge, una gestione impeccabile».

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Va a gara il ponte sul Tronto che unirà Marche e Abruzzo

C'è ancora poca neve per sciare, ma c'è una bella possibilità di godere del territorio e di fare splendide passeggiate immersi nella natura. In attesa della copiosa coltre bianca la stazione sciistica è operativa: acquistato un nuovo battipista che consentirà di costipare il terreno in modo migliore rispetto al passato, le reti di protezione per la sicurezza, adeguate le strutture ricettive con piano antincendio, riscaldamento, stazione meteo, webcam, cisterne e serbatoi a norma. E ogni giorno, a partire dalle ore 9, porte aperte anche presso il Rifugio Tre Caciare. «In questi anni il gestore Remigio Group ha svolto un ottimo lavoro, manutenendo tutti gli strumenti per poter rendere fruibile la stazione» aggiunge Lori. Intanto sullo sfondo c'è l’impegno più importante: il nuovo impianto di risalita fino a Monte Piselli e il piano complessivo di riqualificazione, dopo l'approvazione di qualche mese fa, del documento di indirizzo della progettazione. Ci sono 12 milioni di euro per la grande opera, trasformare Monte Piselli e dare vita al un sogno di una stazione fruibile tutto l'anno. «Ad aprile o maggio 2024 si parte con la realizzazione del nuovo impianto di risalita», annuncia il vicepresidente del Cotuge, Daniele Zunica.