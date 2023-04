Matteo Mantenuto era neurologo e Luca Censori un operaio: domani (domenica 30 aprile) diventano sacerdoti ad Ascoli

ASCOLI - Grande festa in tutta la diocesi di Ascoli Piceno: domani, domenica 30 aprile, alle 18 nella Cattedrale il vescovo Gianpiero Palmieri ordinerà sacerdoti due giovani: don Luca Censori e don Matteo Mantenuto.

La storia di Matteo neurologo e di Luca, operaio che diventano sacerdoti

Don Luca, nato nel 1992 proviene dalla parrocchia di Maria SS.ma Madre della Chiesa in Stella di Monsampolo del Tronto. Dopo aver conseguito il diploma in Perito elettrotecnico e aver lavorato come operaio in una fabbrica della Vallata del Tronto, ha iniziato il suo cammino vocazionale e si è formato nel seminario Regionale Marchigiano “Pio XI” in Ancona. Ordinato diacono nell’aprile 2022, ha esercitato il suo servizio diaconale prima presso la parrocchia del Sacro Cuore e dei Santi Pietro e Paolo in Campo Parignano e, successivamente, nella parrocchia di S. Maria Goretti in Piazza Immacolata. Attualmente sta studiando per conseguire la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Università Lateranense in Roma.

Don Matteo, originario di Pescara, ha 38 anni è laureato in medicina e specializzato in neurologia. Ha esercitato da medico negli ospedali di Chieti e dell’Aquila per poi scoprire la sua vocazione ed entrare in seminario. Si è formato nel Seminario Missionario “Redempotoris Mater” di Ascoli Piceno.Ordinato diacono nell’ottobre 2022, nella Cattedrale di Ascoli Piceno presta il suo servizio nella parrocchia del Sacro Cuore e dei Ss. Pietro e Paolo. Attualmente sta continuando gli studi per conseguire la laurea magistrale in filosofia presso l’Università Tor Vergata in Roma.

Per favorire la partecipazione di tutti (anche dei sacerdoti) alla solenne celebrazione, il Vescovo ha disposto che domani domenica 30 aprile in tutte le parrocchie le Messe vespertine saranno sospese.