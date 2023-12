ASCOLI - La città è in lutto per la scomparsa di Marco Cerini. Macellaio di 50 anni, ha improvvisamente accusato un malore, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i soccorsi degli operatori del 118. Marco era molto conosciuto. Aveva un grande amore per la musica e la danza, era un ballerino provetto di latino-americana. Super tifoso dell’Ascoli, non mancava mai allo stadio.

Sabato scorso la sua ultima volta al Del Duca per il match dei bianconeri contro lo Spezia. Lascia la compagna Katia Melaranci, con cui divideva l’immensa passione per la danza. Per anni entrambi sono stati protagonisti di tante serate piene di musica e divertimento. Katia era la sua “duchessa”: «Per sempre nel mio cuore, amore mio», scrive la donna sui suoi profili social.

Due figli



Marco aveva due figli, Anita e Jacopo, ai quali ha trasmesso l’enorme amore per il Picchio. Jacopo è uno sbandieratore della Quintana per il sestiere di Porta Tufilla. Anche dal sestiere rossonero arriva uno dei tantissimi messaggi di cordoglio. Nelle ultime ore infatti i social sono stati invasi da un’onda infinita di emozione e affetto: si contano migliaia di messaggi per Marco. Per tutti era il «gigante buono» dal sorriso immenso. «Quando ti arrivano queste notizie all’improvviso è quasi impossibile crederci. Sempre allegro, sincero, disponibile con tutti e un grande lavoratore. Ci siamo visti prima della partita e, come sempre mi hai chiamato e salutato con affetto. Grazie per il bene che mi hai sempre voluto», scrive un amico. «Quando arrivano queste notizie all’improvviso è quasi impossibile crederci. Un gigante buono, allegro, sincero, un amico incredibile». «Mi sembra di vedervi ballare. Sempre sorridente. Mi dispiace tantissimo», «Ho il cuore a pezzi. Mancherai tanto. Tu possa ballare con gli angeli», si legge ancora.

L'addio a San Marcello



I funerali si svolgeranno oggi alle ore 10.30 presso la chiesa San Marcello. La salma sarà tumulata nel cimitero di Borgo Solestà.