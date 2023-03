ASCOLI - «Letizia la tua maschera era la più bella del Carnevale. Preparati perchè fra cinque anni ci vai tu (al governo ndr)». È il messaggio postato sui social da Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri, con accanto il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. Letizia è la figlia di Ermanno Pieroni, che fece grande l’Ancona, scomparso a novembre del 2021 e di Mariolina Maggiori, giornalista ascolana e finalista a Miss Italia nel 1997 (dove fra le candidate parteciparono Mara Carfagna, Caterina Murino e Annalisa Minetti).

Alunna della quarta classe della scuola primaria don Giussani di Monticelli, a Carnevale Letizia ha indossato i panni della premier sia recitando in casa che in piazza del Popolo per dare vita a un’esilarante parodia del famoso comizio in cui la leader di Fratelli d’Italia disse «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana».

«Quando il sindaco mi ha telefonato per avvisarmi che la Meloni avrebbe citato Letizia nel video sono rimasta stupefatta - dice mamma Mariolina - Francamente non me lo aspettavo e di questo la ringrazio. Non mi sorprendono invece le performance di Letizia. Quest’anno ha interpretato Giorgia Meloni e in passato si è mascherata da Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio. È un’attrice».

La citazione di Meloni non è l’unica a fare superare i confini provinciali al Carnevale ascolano. Le parodie della famosa corsa sotto la curva orobica di Carletto Mazzone dopo l’epica gara fra Brescia e Atalanta e sul reddito di cittadinanza sono state riprese dai media nazionali mentre nella precedente edizione lo sketch di Furio e Magda in “Bianco, rosso e Verdone” in salsa puramente ascolana fu citato e lodato dall’attore e regista romano.