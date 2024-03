ASCOLI I furgoncini degli ambulanti, gli eventi, le rassegne gastronomiche, gli spettacoli, stanno rovinando la pavimentazione di piazza Arringo che fu chiusa al traffico oltre venti anni fa e lastricata con pietra arenaria che non sopporta il peso di veicoli pesanti. La ripavimentazione risale a venti anni fa e nel giugno 2022, è stata oggetto di manutenzione straordinaria, con il ripristino delle lastre sconnesse. Ma non basta.

Le transenne

Uno scenario poco edificante all’occhio del visitatore. Più punti della piazza sono transennati, altri sono minacce per l’incolumità dei passanti. Urge dunque restituire un’immagine migliore alla storica location con innesti di nuove lastre nella pavimentazione e prima o poi bisognerà prendere una decisione sui mezzi pesanti che spesso la occupano.

La rassegna

E fra pochi giorni proprio piazza Arringo sarà affollata da appassionati di motori provenienti da tutta Italia e sarebbe un peccato presentarla come verte attualmente. Domenica 7 aprile sarà di scena l’appuntamento denominato “Ascoli Passione Motori”, una mostra di auto moderne, dove le macchine diventano opere d’arte e i piloti si trasformano in eroi della velocità. Per questa iniziativa piazza Arringo in due zone: in zona 1 “Race Car”, con auto da competizione e zona 2 “Super Car”, destinata ad auto di prestigio. Un appuntamento che, oltre all’esposizione dei bolidi rombanti, vedrà la presentazione di nuovi team-gara che affiancheranno i veterani nel corso dell’intera stagione 2024, in occasione dei gare nei più importanti circuiti internazionali. “Ascoli passione motori” vedrà la collaborazione dell’Aci e con l’Avis Comunale di Ascoli, quest’ultima presente per fornire informazioni sulla donazione del sangue e per raccogliere l’adesione di nuovi donatori.