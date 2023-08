ASCOLI - È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette la quarantasettenne ascolana che ieri mattina è stata investita da un’auto a Marino del Tronto, nei pressi del semaforo di Villa Pigna. Per cause in corso di valutazione da parte dei carabinieri, giunti sul posto per i rilievi di rito, intorno alle 7, la donna stava attraversando la Piceno Aprutina, poco distante dal cavalcavia della superstrada, quando è sopraggiunta un’auto che l’ha investita.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza con il personale sanitario che ha fornito le prime cure alla quarantasettenne. Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto da indurre il medico a richiedere l’intervento dell’eliambulanza. La donna, dopo essere stata stabilizzata e immobilizzata, è stata caricata sull’ambulanza e trasferita presso l’elisuperficie della sala operativa integrata della protezione civile a Pennile di Sotto dove dopo pochi minuti è atterrato Icaro proveniente da Ancona. Dopo aver caricato la donna ferita a bordo, l’elicottero è ripartita alla volta del nosocomio dorico dove la quarantasettenne è stata sottoposta ad approfondimenti diagnostici per accertare il suo quadro clinico.

Trauma cranico

Gli esami strumentali hanno rivelato un serio trauma cranico e altri traumi e ferite su tutto il corpo: le condizioni della malcapitata vengono definite gravi e sono costantemente monitorate dai medici del Trauma center dell’ospedale dorico. Spetterà ora ai carabinieri di Ascoli ricostruire la dinamica dell’incidente per attribuire le eventuali responsabilità.

Da una prima ricostruzione, si è appreso che la donna stava attraversando la strada quando è stata investita dall’auto: la donna dopo aver sbattuto contro la carrozzeria della vettura è caduta pesantemente sull’asfalto. A seguito dello scontro, la quarantasettenne ha riportato un vasto trauma cranico. Su quel tratto di strada, non è la prima che accadono incidenti simili. Poco più di due anni fa, un uomo che stava camminando lungo il ciglio della strada, venne investito da un’auto e perse la vita.