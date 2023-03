ASCOLI - L’Arengo sblocca l’intervento di manutenzione straordinaria per tamponare la criticità venutasi a creare, a causa della recente, forte grandinata, sulla struttura denominata “Il palazzo”, nella parte nuova del cimitero comunale di Borgo Solestà. Il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli in raccordo con gli uffici hanno aperto la strada all’avvio del cantiere, con l’avvenuta aggiudicazione ad una ditta specializzata.

Nello specifico, si tratterà di andare a sanare i danni provocati proprio dalle copiose precipitazioni, con abbondanti infiltrazioni d’acqua, sulla copertura del fabbricato che nell’area cimiteriale più recente, accoglie numerosi loculi. L’intervento, con un importo di aggiudicazione pari a 137mila euro, sarà garantito grazie ai fondi recuperati dall’Arengo attraverso l’indennizzo della compagnia assicurativa, pari complessivamente a 177mila euro. Con il via libera al cantiere per risistemare la struttura denominata “Il palazzo”, all’interno del cimitero civico, si conclude la procedura avviata dal sindaco e l’assessore Cardinelli per partire con un’opera di manutenzione straordinaria che prevede il risanamento della copertura del fabbricato.

L'ultima grandinata

Come detto, proprio l’ultima forte grandinata che si è abbattuta sulla città ha danneggiato in pratica tutti i lucernari in policarbonato posti sulla copertura della struttura, con conseguenti ulteriori infiltrazioni di acqua piovana che hanno determinato danni pure alle strutture murarie interne, interessando anche una parte dei loculi presenti. Quindi, anche con problemi per alcuni degli spazi che accolgono i defunti.



Proprio a fronte dei danni riscontrati, l’amministrazione comunale ha aperto la pratica con l’assicurazione riuscendo ad ottenere un rimborso pari a 177mila euro. A questo punto, l’impresa incaricata dovrà intervenire andando a risanare la copertura in tutti i punti danneggiati, impedendo che possano reiterarsi le copiose infiltrazioni d’acqua piovana. Infine alcuni cittadini segnalano la presenza di avvisi lasciati su alcuni loculi all’interno del cimitero: si tratta di comunicazioni riguardo le scadenze delle concessioni dei loculi stessi, per facilitare le procedure e magari per quei casi in cui risulta difficile recuperare recapiti o riferimenti dei familiari dei defunti.