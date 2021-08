Muore schiacciato dal trattore il popolare titolare di un negozio a due passi dalla piazza

ASCOLI - Incidente mortale in campagna, nella frazione di Fonte di Campo ad Ascoli Piceno. A perdere la vita è stato Giuseppe (Pippo) D'Angelo, 70 anni, storico commerciante, titolare di un negozio di generi alimentari in via D'Ancaria a due passi da piazza del Popolo. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente D'Angelo era alla guida del suo trattore quando, forse per un malore, è caduto a terra per poi essere travolto dal mezzo agricolo. Il terreno dove è avvenuto l'incidente, infatti, non è in pendenza. Disperata la corsa all'ospedale Mazzoni ma oramai per D'Angelo non c'era più nulla da fare.

